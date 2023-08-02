Жизненная миссия Овна, Тельца, Близнецов и Рака: что им написано на судьбе, чтобы стать счастливыми

Циферблат с изображением знаков зодиака. Фото: Global Look Press

По мнению астрологов, для каждого его путь предначертан.

Астрологи уверяют, что характер дается человеку при рождении. А как известно, характер - это, в некотором смысле, судьба.

Какую миссию, исходя из своего характера, несут на Земле рожденные под созвездиями Овна, Тельца, Близнецов и Рака.

Овен азартен и честолюбив. Догнать и перегнать - это все для Овна. Овны умеют закрывать страницы прошлого и не копаться в нем.

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Достоинства Тельцов лежат на поверхности. Они - отличные кулинары  и могут добиться успеха на этой стезе. Тельцы-мужчины обожают детей, из них получаются сумасшедшие отцы. Отцовство делает их по-настоящему счастливыми.

Близнецы вас выслушают и пожалеют и сделают это с душой. А еще они - мастера сюрпризов и обладают повышенным чувством справедливости.

Раки расчетливы. Они могут в уме проиграть несколько вариантов событий и выбрать оптимальный.

По материалам kp.ru

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