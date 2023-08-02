Жизненная миссия Овна, Тельца, Близнецов и Рака: что им написано на судьбе, чтобы стать счастливыми

Астрологи уверяют, что характер дается человеку при рождении. А как известно, характер - это, в некотором смысле, судьба.
Какую миссию, исходя из своего характера, несут на Земле рожденные под созвездиями Овна, Тельца, Близнецов и Рака.
Овен азартен и честолюбив. Догнать и перегнать - это все для Овна. Овны умеют закрывать страницы прошлого и не копаться в нем.
Достоинства Тельцов лежат на поверхности. Они - отличные кулинары и могут добиться успеха на этой стезе. Тельцы-мужчины обожают детей, из них получаются сумасшедшие отцы. Отцовство делает их по-настоящему счастливыми.
Близнецы вас выслушают и пожалеют и сделают это с душой. А еще они - мастера сюрпризов и обладают повышенным чувством справедливости.
Раки расчетливы. Они могут в уме проиграть несколько вариантов событий и выбрать оптимальный.
По материалам kp.ru