Жизненная миссия Овна, Тельца, Близнецов и Рака: что им написано на судьбе, чтобы стать счастливыми

Астрологи уверяют, что характер дается человеку при рождении. А как известно, характер - это, в некотором смысле, судьба.

Какую миссию, исходя из своего характера, несут на Земле рожденные под созвездиями Овна, Тельца, Близнецов и Рака.

Овен азартен и честолюбив. Догнать и перегнать - это все для Овна. Овны умеют закрывать страницы прошлого и не копаться в нем.

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