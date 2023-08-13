Деньги и любовь: какие три знака зодиака поцелует Вселенная 13 августа

День обещает принести вам большую удачу, особенно в сфере любви и близких отношений.

Овны

Выражение ваших истинных чувств партнеру оживит ваши отношения и освободит вас от лишних барьеров. Однако будьте осторожны с резкими словами, чтобы не нанести вреда вашим отношениям. Помните, что честность и любовь являются основой долговечных отношений.

Сегодня вы можете обнаружить, что ваш партнер особенно нуждается в вашей поддержке и присутствии. Найдите время, чтобы выслушать его или ее и оказать необходимую поддержку. Также постарайтесь разрядить обстановку и добавить немного легкости в стрессовую ситуацию.

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Весы

Помните, что только честность и любовь могут сделать отношения прочными и долговечными. Сегодня вы можете обнаружить, что ваш романтический партнер особенно нуждается в вашей поддержке и близости. Найдите время, чтобы выслушать его или ее и сделать все возможное, чтобы оказать необходимую поддержку. Помните, что иногда разрядка обстановки и добавление позитивных моментов в отношения могут сделать их еще крепче.

Стрельцы

Романтическая встреча сегодня придаст остроты вашей жизни и поддержит вас в радостном настроении. Время, проведенное с вашим возлюбленным или объектом симпатии, занимаясь активным отдыхом, поможет вам лучше узнать и понять друг друга. Наслаждайтесь этим временем, которое добавит ярких впечатлений и укрепит ваши отношения.