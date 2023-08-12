Эпохальное счастье! Каким знакам зодиака повезет 12 августа

Сегодняшний выходной день обещает быть особенно удачным для многих, особенно для Раков, Скорпионов и Рыб.

Раки

Ракам звезды советуют обратить внимание на тех, с кем они уже давно знакомы. Возможно, ваша вторая половинка находится очень близко, и вы просто не замечаете этого. Попробуйте проанализировать свои отношения с друзьями, коллегами и приятелями. Возможно, вы найдете того, с кем чувствуете себя по-настоящему хорошо.

Скорпионы

Ожидайте неожиданную встречу с прошлым. Бывший союзник или объект симпатии может появиться в вашей жизни. Бывает, что такие встречи вызывают разочарование и воспоминания о прошлых обидах, но вам стоит быть открытыми и не ждать неприятных сюрпризов. Время и опыт могут изменить людей.

Рыбы

Ваша привлекательность будет притягивать восхищенные взгляды везде, где бы вы ни находились, поэтому не сидите дома! В последнее время вы предпочитаете уединение, но звезды советуют вам иногда вносить разнообразие в свою обычную жизнь. У вас есть шанс встретить кого-то по-настоящему особенного. Не лишайте других людей возможности насладиться вашим остроумием!

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