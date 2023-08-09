Эмоциональный багаж: каким знакам зодиака 9 августа надо сбросить оковы

Девы

Вы можете провести много времени, размышляя о том, в каком направлении движется Ваша жизнь и можно ли что-то сделать для ее улучшения. Возможно, Вы осознаете, что Вас сдерживает эмоциональный багаж и сейчас самое время от него освободиться. Кроме того, упорядочивание финансовых дел поможет снять стресс и поставить перед собой денежные цели, к которым хочется стремиться.

Стрельцы

День пройдет позитивно, если Вы готовы сначала разобраться с чем-то, что вы откладывали на потом. Пора браться за дело. Если Вы дали обещание, то напряжение может начать нарастать, так что сейчас может наступить время расплаты. Воспользуйтесь силой аспекта Марса к Юпитеру.

Козероги

Вы могли бы быть в восторге от амбициозной идеи, если бы не проблемы, которые стоят на пути. Слишком долго раздумывая над ними, Вы можете решить, что они слишком велики, чтобы их преодолеть, хотя это совсем не так. Немного уверенности - и путь откроется перед вами.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».