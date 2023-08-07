Меркурий создает неустойчивую связь: что нас ждет 7 августа

Овны

Неблагоприятный день в отношении карьеры. Чувствуете себя растерянными или не в своей тарелке, Овны? Не стоит усугублять ситуацию, слишком нагружая себя. Возможно, лучший способ справиться с этим - отключиться и сделать перерыв. Если работа не дает покоя, попробуйте переключить свое внимание на что-то позитивное. А еще лучше - займитесь своими хобби и вскоре вы почувствуете себя отдохнувшим.

Весы

Не планируйте сегодня слишком далеко вперед, так как все может измениться. То, что кажется важным, может быть оттеснено чем-то еще более приоритетным. Поскольку в ближайшие дни вас ожидают неожиданные события, лучше не усложнять себе жизнь. Вам потребуется время, чтобы наилучшим образом адаптироваться.

Рыбы

Независимо от того, работаете ли вы головой или руками, Вы легко можете переусердствовать и обнаружить, что у Вас не осталось искры ни для чего другого. Меркурий создает неустойчивую связь, а поскольку Марс по-прежнему находится в соединении с Юпитером, Вы будете искать выход своей энергии. Тренировка или хорошая прогулка могут стать именно тем, что нужно, чтобы успокоиться. И в итоге Вы успеете сделать гораздо больше.

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