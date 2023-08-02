Володина назвала везунчика, которого ждет мощный успех в августе — разворот на 180°

Василиса Володина поделилась прогнозом на август, назвав баловня судьбы, который станет главным везунчиком и фаворитом Вселенной. Август будет посвящен Девам. Их управитель Меркурий принесет этому знаку зодиака хорошие вести.

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На повестке всех дней будут Девы. Их ждет успех и процветание. Все, что будет занимать этот знак зодиака, — их собственные дела: личные проекты, имидж в обществе.

Стоит ждать поддержки, которая придет издалека. А именно из-за границы. Оттуда будут сыпаться возможности.

«Как минимум это путешествие в дальние края, которое перевернет мировоззрение», — добавила астролог.

По материалам Telegram-канала Василисы Володиной