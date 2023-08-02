Главная миссия Львов, Дев, Весов и Скорпионов по судьбе — в чем их особая сила и мощь

Астрологи назвали главную миссию в жизни Львов, Дев, Весов и Скорпионов, которая идет им по судьбе. В этом их сила и мощь. А также дар, который они получили от небесных светил.

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Львам нужно посвятить свою энергию чему-то большему, чем воспевание собственного эго. Этот знак зодиака мог бы заниматься благотворительной деятельностью. Помощь другим стала бы отличным подспорьем. Так они смогли бы продемонстрировать свое главное достоинство — огромное доброе сердце.

Девам нужно перестать стараться для других и наконец-таки позаботиться о себе. Этот знак зодиака стремится изо всех сил сделать всех вокруг счастливыми. Иногда во вред своим же интересам. Им нужно сменить тактику, научиться говорить нет, когда страдают их собственные приоритеты.