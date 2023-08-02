Эти два дня нужно просто пережить: что произойдет 3 и 4 августа — предупреждение от астролога

Дни 3 и 4 августа выпадают на 17-е и 18-е лунные сутки, когда Луна будет в Рыбах. Это особый период, во время которого нужно воздержаться от некоторых дел. Они все равно не принесут никакого результата. Вы будете лишь раздосадованы и разочарованы.

Эти два дня нужно просто пережить.

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