Глоба назвала короля фортуны, в чьей жизни в августе наступит чистейшая полоса удачи — разбогатеет

Тамара Глоба в своем YouTube-канале поделилась прогнозом на август, назвав знак зодиака, который сорвет денежный куш. Его ждет чистейшая полоса удачи.

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Вселенная сделает своими фаворитами Раков. В августе этот знак зодиака ждут новые знакомства, важные встречи — впоследствии они могут изменить свои планы. Кроме того, месяц станет для них периодом возможностей, которые откроют перспективы в карьере и заработках. Помогать им будут те, кому они полностью доверяют. Проблем с деньгами у этого знака зодиака не будет.