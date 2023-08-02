Что должны сделать Овны, Тельцы, Близнецы и Раки в жизни — решающее условие для их счастья

Астрологи назвали условия, при которых Овны, Тельцы, Близнецы и Раки обретут счастье в жизни.

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Овнам нужно осознать одну истину — идеальных людей на планете нет. Звезды советуют приглушить в себе внутреннего критика и не пытать занимать везде и всюду первые места. Как только Овны отпустят своего эго, к ним придет осознание своих достоинств и недостатков.

Тельцам не обязательно быть в паре с кем-то, чтобы ощущать себя счастливым. Гармонию и спокойствие им дает единение с самим собой. Когда Тельцы в ладу со своими чувствами и стремлениями.