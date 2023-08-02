Что должны сделать Львы и Девы в сентября, октября и ноябре — деньги точно попрут

Таролог Саона эксклюзивно для сайта Teleprogramma.pro поделилась прогнозом на осень, дав совет Львам и Девам — как повысить заработок и достичь материального процветания.

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Лев

Этот знак зодиака ждет самый благоприятный период осенью. В сентября, октябре и ноябре Львы смогут улучшить свое материальное состояние. Самое удачное время — сентябрь и середина ноября. Для этого им придется потрудиться больше, чем они привыкли. Но это будет стоит того. Львам нужно научиться управлять своими эмоциями, тогда их ждет успех.

Дева

Сентябрь для них будет успешным для карьеры и работы. Правда, в октябре могут быть конфликты с коллегами. Звезды советуют им проявить сдержанность. Иначе быть беде! Если Девы сдержат свой пыл и сконцентрируются на выполнении основных задач, то начальство их отблагодарит. В ноябре может поступить предложение открыть небольшой бизнес.