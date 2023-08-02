Что будет с деньгами Близнецов и Раков — детальный прогноз на три месяца: с сентября по ноябрь

Таролог Саона в эксклюзивном прогнозе для сайта Teleprogramma.pro назвала два знака зодиака, которым придется трудиться не покладая рук всю осень.

Близнецы

Уже в сентябре звезды советуют им заняться собой, своими нуждами. Осень — это не время для того чтобы жалеть себя, лениться, откладывать важные дела и увиливать от работы. Этому знаку зодиака придется оттачивать свои навыки, тогда и прибыль будет радовать. В ноябре при позитивном раскладе Близнецов ждет повышение. Тогда и финансов станет больше.