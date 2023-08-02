Что будет с деньгами Близнецов и Раков — детальный прогноз на три месяца: с сентября по ноябрь

Таролог Саона в эксклюзивном прогнозе для сайта Teleprogramma.pro назвала два знака зодиака, которым придется трудиться не покладая рук всю осень.
Близнецы
Уже в сентябре звезды советуют им заняться собой, своими нуждами. Осень — это не время для того чтобы жалеть себя, лениться, откладывать важные дела и увиливать от работы. Этому знаку зодиака придется оттачивать свои навыки, тогда и прибыль будет радовать. В ноябре при позитивном раскладе Близнецов ждет повышение. Тогда и финансов станет больше.
Рак
Для них осень станет периодом материальной стабильности. Тем более что этот знак зодиака получит сразу несколько возможностей для дополнительного заработка. Звезды советуют им воспользоваться выпавшим шансом.
«В сентябре старайтесь чаще общаться с руководством. Не бойтесь предлагать свои идеи для развития бизнеса», — добавила таролог.