Главная миссия Овнов и Тельцов этой осенью — работа, карьера, доход: подробный расклад

Таролог Саона эксклюзивно для сайта Teleprogramma.pro поделилась прогнозом, подсказав Овнам и Тельцам, что ждет их в деловом плане: в работе, карьере и доходах.

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Овен

Может заняться поиском новой работы. Последняя неделя августа — отличное время для того, чтобы сменить привычное место службы. Овны будут получат множество интересных предложение, одно лучше другого. Даже знакомые могут поделиться с ними вакансией мечты. Кстати, уже в конце сентября и до середины октября представители этого знака как никогда будут загружены делами.

Телец

Рожденные под этим знаком зодиака будут активно осваивать новую специальность. Смена деятельности пойдет им на пользу. Обучаясь, они освежат мышление и настроятся на прибыльную сферу.