Чего стоит остерегаться Рыбам, Водолеям, Ракам и Весам в августе — точный прогноз Глобы

Тамара Глоба в своем YouTube-канале поделилась прогнозом на август, назвав знаки зодиака, которых может поджидать опасность — чего им стоит опасаться.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

Рыбам стоит следить за своим здоровьем, есть риск упустить важные сигналы. Если вовремя не обратиться к врачу, можно запустить хронические заболевания. Также этот знак зодиака может основательно потратиться в августе. Экономия им не повредит.

У Водолеев другая напасть: они рискуют слишком сильно увлечься проблемами окружающих. Этот знак зодиака может попросту забыть о себе. Также они могут совершить роковую ошибку, потратив накопленное на пустяки.