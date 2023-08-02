Чего стоит остерегаться Рыбам, Водолеям, Ракам и Весам в августе — точный прогноз Глобы

Тамара Глоба в своем YouTube-канале поделилась прогнозом на август, назвав знаки зодиака, которых может поджидать опасность — чего им стоит опасаться.
Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».
Рыбам стоит следить за своим здоровьем, есть риск упустить важные сигналы. Если вовремя не обратиться к врачу, можно запустить хронические заболевания. Также этот знак зодиака может основательно потратиться в августе. Экономия им не повредит.
У Водолеев другая напасть: они рискуют слишком сильно увлечься проблемами окружающих. Этот знак зодиака может попросту забыть о себе. Также они могут совершить роковую ошибку, потратив накопленное на пустяки.
Ракам стоит проявить осторожность на дороге, особенно управляя транспортным средством. Быть начеку нужно в начале и в конце месяца. Также астролог советует им уделить время жилищным вопросам, ремонту и переоборудованию квартиры. Это пойдет им на пользу.
Весы наметят планы, вложатся в них эмоционально, но выхлопа не получат. Все может измениться в середине августа. Рассчитывать приходится на помощь успешных авторитетных лиц. Этому знаку зодиака стоит заняться собой, уделить внимание близким.