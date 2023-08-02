Счастливый билет! Глоба назвала знак зодиака, которого зацелует Вселенная в августе

Астролог Тамара Глоба считает, что у Стрельцов в августе есть все шансы стать самыми счастливыми людьми. Сам Бог велел им идти вперед и не оглядываться. А удача придет сама.

«Стрельцы смогут быстро получить повышение по карьерной лестнице и удвоить свои заработки», — заявила она.