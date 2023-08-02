Счастливый билет! Глоба назвала знак зодиака, которого зацелует Вселенная в августе

Астролог Тамара Глоба считает, что у Стрельцов в августе есть все шансы стать самыми счастливыми людьми. Сам Бог велел им идти вперед и не оглядываться. А удача придет сама.
«Стрельцы смогут быстро получить повышение по карьерной лестнице и удвоить свои заработки», — заявила она.
Стрельцам также в августе нужно больше уделять внимание своим родным и близким. Не надо конфликтовать — ничего хорошего все равно не будет, только здоровье подорвете.
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