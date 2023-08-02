В августе вокруг одного знака случится парад планет: сразу хлынет поток денег и личного счастья

В августе 2023 года вокруг Козерога соберутся планеты и подарят знаку уникальную возможность реализовать свой потенциал и достичь финансового процветания.

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Козероги могут сейчас активно разрабатывать различные финансовые проекты, ведь все они обречены в данный период на успех.

Представители зодиакальной системы также смогут получить поддержку от влиятельных людей, что будет способствовать их процветанию и росту. В личной жизни Козерогов тоже настанет благодатный период.

Источник: rsute.ru