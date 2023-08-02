Все решено на небесах! На какой знак зодиака в августе свалятся деньги — Володина

Астролог Василиса Володина сообщила, что на Овнов в августе буквально свалятся деньги. По ее мнению, уже все решено на небесах. Этим людям надо только воспользоваться удачей, не упустить момент.

«Сейте щедро, чтобы осенью пожинать», – заявила она.

У Овнов также наладится личная жизнь. Единственный момент – в погоне за деньгами представители этого созвездия могут не обратить внимание на счастье рядом. Лучше осмотреться и передохнуть – Володина уверяет, что судьбоносная встреча – близко.

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