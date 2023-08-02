Фатальное везение! Какой знак зодиака ждет переворот на 180 градусов осенью - Глоба

Астролог Тамара Глоба уверена, что осенью 2023 года фатальный успех обязательно придет ко Львам. Сентябрь, по ее словам, перевернет жизнь этих людей в лучшую сторону - пойдут деньги и наладится личная жизнь.

«Появится авторитетный человек, который поможет добиться желаемого результата. Богатство и изобилие любви придут», - заявила она.

Глоба также посоветовала Львам быть мягче со своими близкими. Их поддержка особенно нужна будет в осенние месяцы.

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