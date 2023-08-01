Открытие финансового потока, карьерный рост: знаки зодиака, которым обещан головокружительный успех в августе — Тамара Глоба

Астролог Тамара Глоба, известная тем, что ее прогнозы оправдываются в девяноста процентах случаев, рассказала, каким будет август для представителей разных знаков зодиака.

Судя по расположению небесных светил, настоящими счастливчиками последнего месяца лета, которых ждет головокружительный успех, станут рожденные под созвездиями Девы, Скорпиона и Рыб.

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