Открытие финансового потока, карьерный рост: знаки зодиака, которым обещан головокружительный успех в августе — Тамара Глоба

Астролог Тамара Глоба, известная тем, что ее прогнозы оправдываются в девяноста процентах случаев, рассказала, каким будет август для представителей разных знаков зодиака.
Судя по расположению небесных светил, настоящими счастливчиками последнего месяца лета, которых ждет головокружительный успех, станут рожденные под созвездиями Девы, Скорпиона и Рыб.
Ожидается, что у Дев откроется финансовый поток к концу августа. Весь месяц Девы будут почивать на лаврах, есть шанс встретить любовь всей жизни.
У Скорпионов не будет никаких проблем финансового плана. Принимая важные решения, слушайте только себя.
Главные фавориты августа - Рыбы. Их ожидает успех на профессиональном поприще, материальное положение стабилизируется. И в целом, в августе у Рыб начнется затяжная белая полоса.
По материалам maguri.ru