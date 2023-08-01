Денежный поток на весь оставшийся год: Тамара Глоба назвала знаки зодиака, которые в августе получат все деньги мира

Астролог Тамара Глоба, известная максимальной точностью своих прогнозов, предсказала, каким, с финансовой точки зрения, сложится последний летний месяц для представителей разных знаков зодиака.
Сразу трое смогут заработать, образно говоря, все деньги мира, то есть, вполне приличные суммы.
Крупно повезет рожденным под знаком Льва, Весов и Козерога.
Львы смогут воплотить в реальность самые смелые бизнес-идеи и никто им не сможет помешать — ни обстоятельства, ни люди. Особенно активным Львам откроется денежный поток, который не иссякнет до конца года.
Весы в первой половине месяца проявят трудовое рвение, начальство это заметит и оценит по заслугам. Вероятно, будет хорошая премия за работу.
Козерогам в первой половине августа придется отстаивать свои позиции. Выбранная тактика в итоге выльется в денежный поток на весь оставшийся год.
По материалам maguri.ru