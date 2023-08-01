Денежный поток на весь оставшийся год: Тамара Глоба назвала знаки зодиака, которые в августе получат все деньги мира

Львы смогут воплотить в реальность самые смелые бизнес-идеи и никто им не сможет помешать — ни обстоятельства, ни люди. Особенно активным Львам откроется денежный поток, который не иссякнет до конца года.

Весы в первой половине месяца проявят трудовое рвение, начальство это заметит и оценит по заслугам. Вероятно, будет хорошая премия за работу.

Козерогам в первой половине августа придется отстаивать свои позиции. Выбранная тактика в итоге выльется в денежный поток на весь оставшийся год.

По материалам maguri.ru