Жизненная миссия Скорпионов, Стрельцов, Козерогов: в чем сила и какова судьба этих знаков зодиака

У каждого знака зодиака есть своя жизненная миссия, они предопределена теми или иными качествами, которыми наделены люди, родившиеся под разными созвездиями.

В чем же сила и какова судьба Скорпионов, Стрельцов и Козерогов?

Скорпион всегда добивается своего. Люди, рожденные под этим знаком, способны подолгу заниматься самыми банальными или скучными вещами, на которые у других, скорее всего, не хватит терпения.

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