Жизненная миссия Скорпионов, Стрельцов, Козерогов: в чем сила и какова судьба этих знаков зодиака

У каждого знака зодиака есть своя жизненная миссия, они предопределена теми или иными качествами, которыми наделены люди, родившиеся под разными созвездиями.
В чем же сила и какова судьба Скорпионов, Стрельцов и Козерогов?
Скорпион всегда добивается своего. Люди, рожденные под этим знаком, способны подолгу заниматься самыми банальными или скучными вещами, на которые у других, скорее всего, не хватит терпения.
Стрелец - один из самых любвеобильных знаков зодиака. Стрельцы обладают особой харизмой, которая и цепляет противоположный пол. Со Стрельцом легче пережить самые сложные времена, его вера в светлое будущее непоколебима.
Козероги очень честолюбивы и всегда стремятся сделать карьеру. Почти все Козероги пунктуальны, последовательны и исполнительны, могут справиться со сложной задачей и часто охотно помогают другим.
По материалам kp.ru