Какой знак зодиака в августе себя накрутит, но все перевернется на 180 градусов — Володина

Астролог Василиса Володина уверяет, что в августе 2023 года у Весов будет сложное время. Им будет казаться, что никто их не любит — тревога и депрессия накроют с головой.

«Отсюда страхи за будущее, желание укрыться, убежать, увлечение теориями заговора и накручивание собственных эмоций на пустом месте», — заявила она.

Однако в реальности все будет выглядеть по-другому. Наоборот, по словам Володиной, Весов ждет счастье, если они смогут справиться с ситуацией и откинуть плохие мысли прочь.

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