Какой знак расстанется с любимым после разговора: Володина — не поймете, бесполезно

Астролог Василиса Володина предостерегла Тельцов от разговоров со второй половинкой. Даже если очень хочется и беседа необходима, воздержитесь.

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Во время выяснения отношений произойдет полнейшее недопонимание. Ссора и конфликт предопределены, так что не стоит и начинать.

Отойдите в сторону, выдержите паузу, все хорошо обдумайте. И только потом решите нужно ли в принципе что-то обговаривать, и какими словами это нужно сделать.

Источник: rsute.ru.