На людей какого знака накинутся коллеги: будет откровенная травля, но они выстоят

Овнов будут всячески провоцировать на работе и выводить на конфликты, рассказала астролог Тамара Глоба.

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Им будет крайне тяжело сохранять хладнокровие и продолжать выполнять поставленные рабочие задачи. Однако это сделать придется, чтобы не сломиться.

Астролог рекомендовала Овнам перенести самые сложные трудовые задачи на более поздний срок, чтобы не совершить ошибку.

В личной жизни у Овнов все будет хорошо, романтические чувства захлестнут, ждите сюрприза от любимого человека.

Источник: rsute.ru.