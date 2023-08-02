«Крестные отцы»: пять имен мужчин, которые чаще других становятся криминальными авторитетами

Таролог Галина Янко раскрыла криминальную сущность некоторых мужских имен.

Альберт – добивается богатства незаконными способами

Если Альберт был рожден в бедной семье, то он сделает все возможное, чтобы пробиться наверх. И для достижения своей цели он может выбрать незаконный способ. Бандитская империя Альберта приносит ему колоссальное богатство и власть.

Павел – выбирает торговлю запрещенными веществами

Павел при создании своей банды чаще всего смотрит в сторону торговли запрещенными веществами, которые меняют сознание. Это очень опасный, но денежный рынок, поэтому Павел вынужден стать подозрительным, решительным и жестоким. Взамен он получает деньги и уважение.

Владимир – не брезгует никакими способами, чтобы заработать

Владимир, если попадает в преступный мир, сразу начинает играть по правилам этого мира. Бандитизм делает его жестоким и беспощадным. Собственно, на этих двух качествах и строится авторитет и репутация Владимира. Как правило, он уверен, что деньги не пахнут, поэтому не брезгует никакими способами, чтобы заработать.

Александр – лидер мафии

Александр в силу ярко выраженных лидерских качеств, которые присущи ему от рождения, легко вливается в мир мафии. И без особых усилий прокладывает путь к вершине преступной организации. Александру не доставляет удовольствия курировать мелкие группировки, он стремится стать лидером самой могущественной. Его круг интересов – отмывание денег, крупные мошенничества и торговля предметами искусства, разными – от картин академистов до выдающихся ювелирных украшений.

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Данила – торгует «живым товаром»

Он может стать ведущим криминальным авторитетом. Чаще всего сферой его деятельности становится торговля «живым товаром». Это может быть как сфера эскорта и проституции, так и черный донорский рынок. Данила справедлив, но это не мешает ему быть жестким и даже жестоким.

