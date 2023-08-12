Каким знакам зодиака нельзя доверять - все равно подставят

Дева

Дева любит жить хорошо, но не любит для этого ничего делать, поэтому отличие от предыдущих знаков зодиака, которые способны на подлость в случае защиты себя или своих детей, Дева может совершить диверсию, чтобы устроить свою жизнь лучше. Ну, например, понравился ей муж подруги, Дева придумает, как увести его. Или сместить начальника с должности. Действует Дева аккуратно и хитро: втирается в доверие и разрушает чужую жизнь с улыбкой в душе и озабоченностью на лице.

Скорпион

Скорпионы в этой жизни любят только свою семью, в особенности детей. Если вы, не дай бог, перейдете дорогу отпрыскам Скорпиона, пеняйте на себя. Они вас размажут по стенке, отковырнут и размажут еще раз. Даже если до этого инцидента вы были лучшими друзьями. Более того, Скорпион не побрезгует вытащить на свет подробности вашей жизни, которыми вы с ним делились в приватных беседах.

Рыбы

Рыбы очень ранимые, но это не мешает им в случае необходимости превращаться в мстительных русалок. Вряд ли Рыба просто так будет подставлять партнера, друга или коллегу, но в случае самообороны, она способна пойти на крайние меры и совершить поступки, которыми не будет гордиться.

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