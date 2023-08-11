Ушлые и смекалистые: какие знаки зодиака решат любую проблему - держитесь рядом

Телец

Тельцы не отличаются оригинальностью при решении проблем, но это представители этого знака зодиака не бегут от проблем, и не умеют их откладывать их решение на потом. Если Тельцу что-то не нравится, он с этим разберется. Как? Прямолинейно. В лоб. Нет в таком подходе эстетики и аккуратности, но есть результат. Тельцам этого достаточно.

Близнецы

Близнецы один из самых изобретательных знаков зодиака. Если у них есть цель, то они не видят препятствий. Из Близнецов выходят потрясающие управленцы и изобретательные исполнители, но в силу того, что блестящий ум Близнецов с первых минут бросается в глаза, они редко засиживаются на «посредственных» должностях. Поэтому да, эти ребята способны решить любую проблему и их стоит держаться.

Скорпион

Природа создала Скорпионов изворотливыми, что чаще всего воспринимается людьми, как минус. Однако, изворотливость, направленная в правильное русло, способна сослужить хорошую служу обществу. Скорпион может стать великолепным следователем, потрясающим учителем и непобедимым адвокатом, потому что всегда ищет нестандартный способ решения.

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