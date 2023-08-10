Каким знакам зодиака неожиданно подфартит - сами не ожидают

Овен

Овны, привыкшие много и упорно работать, а самое главное получать достойное денежное вознаграждение за свой труд, в последнее время не довольны результатами своей работы. Они считают, что фортуна повернулась к ним задом, но это не так. Вы слишком много работаете, и планеты вам говорят: «Хватит!». Воспользуйтесь этим советом и сгоняйте в отпуск. Поверьте, оно того стоит!

Телец

У Тельцов же перспектива не разрушить и построить заново, а укрепить то, что не столь устойчиво. То есть вывести отношения на новый уровень. Например, сыграть свадьбу или завести ребенка. В общем любые изменения в личной жизни, направленные на улучшения отношений с имеющимся партнером, будут благоприятны.

Рыбы

У Рыб и Тельцов сейчас идет благоприятная полоса в личной жизни, но повезет им по-разному. У Рыб шансы устроить личную жизнь. Причем это касается не только холостых представителей этого знака зодиака, но и давно женатых, при условии, что они глубоко несчастны в отношениях. Сейчас планеты дают вам шанс все изменить. Не упустите эту возможность.

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