Кармические связи и личностный рост: эзотерический гороскоп на осень для всех знаков зодиака

Осенью 2023 года каждому знаку зодиака не удастся избежать неожиданных поворотов судьбы. Все потому, что существуют тонкие и незримые вещи, которые нельзя спрогнозировать или предугадать заранее.

Почему так происходит? Потому что абсолютно все, что входит в нашу жизнь, случается не просто так. Подробный эзотерический гороскоп подскажет, кому из знаков зодиака ждать строгих уроков от судьбы, а кому рассчитывать на позитивный период в жизни.

Овен

Начало осени заставит Овнов всерьез задуматься об ошибках прошлого. В сентябре перспективные проекты, на которые вы так рассчитывали, окажутся под большим вопросом.

Вероятно, что такое положение дел станет следствием ранее неправильного и легкомысленного подхода Овнов к серьезным задумкам. Оставшиеся пару месяцев вам придется трудиться над исправлением ситуации и вспоминать о законе бумеранга.

Телец

Тельцам с наступлением осени предстоит вступить в отношения, которые принесут им немало переживаний. В октябре в вашу жизнь войдет человек, посланный судьбой. Тельцы так и не смогут выстроить с ним отношения, зато однозначно поймут, почему раз за разом выбирают неподходящих партнеров.

Данная встреча научит вас лучше анализировать свое поведение и, наконец, проработать свои комплексы, идущие из детства. В результате неудавшихся кармических отношений Тельцы станут гораздо мудрее и взрослее.

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Близнецы

Близнецам этой осенью предстоит испытать на себе все «прелести» своего легкого подхода к жизни. В начале нового сезона вы повстречаете человека, в которого серьезно влюбитесь впервые за очень долгое время.

Однако, рассчитывая на серьезные отношения, Близнецы быстро поймут, что угодили в свою же «ловушку» и оказались в роли обманутой жертвы. Остаток осени вы проведете в продуктивных мыслях о том, что себя пора менять.

Рак

Ракам с середины осени звезды обещают большое продвижение в делах. Рассчитывая на заметный карьерный рост, вы, наконец-то, сможете вылезти из-под своей раковины и обратить на себя внимание окружающих. Неожиданная смелость принесет свои плоды и поможет не только получить место мечты, но и заняться масштабным личностным р

остом. Как видите, все в этом мире взаимосвязано, поэтому небольшая победа над собственным страхом станет началом большого успешного пути.

Лев

Первые два месяца осени будут незримо готовить почву для большого события в ноябре. Для Львов этим важным делом станет примирение с человеком из прошлого. Судьба распорядится так, что будет раз за разом сталкивать вас вместе.

Вскоре, несмотря на большую обиду и бурю эмоций, Львы поймут, что мир не делится на черное и белое, и смогут встать на путь прощения. В итоге они получат гораздо больше и в первую очередь для себя.

Дева

Девы начнут осенний сезон в не самом лучшем расположении духа. Вы будете ощущать необъяснимую нехватку энергии. Однако звезды советуют Девам не сетовать на плохое здоровье, а заняться масштабной генеральной уборкой, чтобы, в буквальном смысле, «вымести» все болезни из дома. Обязательно очистите свое жилье от старых и сломанных вещей, и вскоре заметите, что ваше самочувствие заметно улучшилось.

Весы

В середине осени Весам, любящим поучать других людей, придется проверить на практике все свои советы. В итоге вы поймете, насколько сложно бывает реализовать собственные рекомендации.

Данное открытие откроет вам глаза на горькую правду о том, что всегда легче «искать в чужом глазу соринку, чем заметить в своем бревно». Именно под таким справедливым принципом Весам стоит провести остаток осени, чтобы приятно удивить окружающих людей.

Скорпион

Скорпионам этой осенью гарантирована встреча с человеком, которого они не жаждут видеть. Между тем, данное столкновение будет неслучайным для вас и принесет много полезной пищи для размышления.

Вероятно, Скорпионам необходимо перестать видеть в окружающих одних врагов и понять, что некоторые люди, действительно, могут измениться в лучшую сторону.

Стрелец

Стрельцу предстоит вступить в отчаянную схватку с самим собой, чтобы этой осенью измениться к лучшему. Несмотря на огромное количество энергии, бурлящее внутри, вы привыкли расходовать силы впустую, пытаясь выполнить одновременно все дела. В итоге уже к концу октября Стрельцы ощутят полное отсутствие вкуса к жизни и могут погрузиться в настоящую депрессию. Если не хотите стать рабом нерешенных задач, будьте последовательны и собранны, и тогда все успеете.

Козерог

Несмотря на прагматичный и логический подход к жизни, в октябре Козерогам придется отпустить себя и довериться интуиции. Некоторые дела, которые вы захотите решить привычным способом, окончательно выйдут из-под контроля.

Так будет происходить ровно до тех пор, пока Козероги не внемлют своему внутреннему голосу и не обнаружат, что правильное решение лежало на поверхности. Не исключено, что случившаяся ситуация рано или поздно приведет вас к необходимым выводам и научит больше доверять своему шестому чувству.

Водолей

Осенью Водолеям придется отпустить определенную ситуацию, связанную с близкими людьми. Это решение будет одним из самых сложных за большой период времени, однако в конечном итоге может наградить вас бесценным опытом.

Постарайтесь не цепляться за свои бурные чувства и отказаться от попыток переломить ход событий. Как только вы перестанете бороться, то, что было потеряно, может вернуться.

Рыбы

Рыбы с приходом осени поймут, что впали в заблуждение и потеряли трезвость ума. Вероятно, что такие негативные метаморфозы произошли с вами под влиянием определенных людей.

Однако мнимые друзья могут завести Рыб на неправильный жизненный путь, и чем быстрее они это осознают, тем скорее заново обретут себя. Поиски правильных ответов заставят вас задуматься о собственных неправильных поступках и откроют глаза на важные вещи.