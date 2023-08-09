Головокружительные вспышки и серьезный разлад: семейный гороскоп на осень 2023 года для всех знаков зодиака

Безусловно, все пары стремятся достичь баланса и гармонии в отношениях. Осень подарит многим из нас как новые надежды и сбывшиеся мечты, так и некоторые сюрпризы, избежать которых вряд ли удастся. С наступлением нового сезона кому-то в паре можно рассчитывать на заключение официального союза, а кому-то придется всерьез задуматься о важных вещах.

Овен

С середины сентября у Овнов могут обозначиться трудности в отношениях, связанные с различными взглядами на жизнь. Вероятно, что причинами семейных разногласий станут вопросы, касающиеся переезда. Прежде чем проявлять свой авторитарный нрав подумайте, готовы ли вы ставить на кон благополучие своей пары. Если нет, тогда ищите разумные компромиссы.

Телец

Начало осени заставит Тельцов проявить инициативу и затеять разговор по душам с партнером. Вероятно, что ваше искреннее стремление перевести отношения в разряд официальных, принесет хорошие плоды. Не исключено, что кое-кто, наконец, задумается о действительно важных вещах и перейдет к решительным действиям. Тельцам гарантируется насыщенный и счастливый осенний период, который пройдет под знаком предсвадебной суеты.

Близнецы

Близнецам предстоит пережить настоящий круговорот перемен, который не обойдет стороной личную сферу. В середине осени вы сможете достичь полной гармонии с партнером и с удивлением обнаружить, что находитесь с ним на одной волне. Данное открытие положительно повлияет на отношение Близнецов к близкому человеку и откроет в паре «второе дыхание».

Рак

Раки с приходом осени ощутят груз повышенной ответственности и очевидную неудовлетворенность жизнью. Вам захочется отказаться от повышенного участия в делах и изменить привычный распорядок дел. Не стесняйтесь говорить партнеру о том, что не устраивает, и призывать к более серьезному поведению. Если Раки не решатся на важный разговор, то к началу ноября могут окончательно перегореть и попытаться разорвать отношения, которые можно спасти.

Лев

Одинокие Львы в осенний период попытаются закрепить недавно созданные отношения. Благодаря вашим усилиям в паре будут наблюдаться значительные позитивные сдвиги, которые при таком быстром темпе могут увенчаться официальным предложением руки и сердца к концу сезона. Семейным Львам, напротив, рекомендуется сбавить обороты и перестать давить на партнера. В противном случае, вам могут «пригрозить» определенными «санкциями».

Дева

Осенью Девы попытаются жить в привычном режиме, но из этой затеи не выйдет ничего путного. Так или иначе, но вам придется пересмотреть свой подход к отношениям и начать больше вкладываться, а не требовать. Если Девы не изменят свои принципы, то через несколько месяцев могут оказаться в статусе разведенного человека, поскольку партнер находится на грани.

Весы

Безоблачные отношения в паре с приходом осени испортит ваша неспособность довольствоваться имеющимся. Как типичный представитель знака, который требует эстетики во всем, Весы начнут предъявлять слишком много претензий к близкому человеку. Однако такое поведение способно сыграть злую шутку с вами, поскольку может вынудить близкого человека задуматься о некоторых вещах. Чтобы избежать расставания и горьких сожалений, будьте терпимее к людям.

Скорпион

Осенью моральные принципы Скорпионов могут пройти непростое испытание внезапными соблазнами. В середине сезона вы рискуете вступить в запретные отношения и разбить сердце близкому человеку. Прежде чем нырять в омут с головой, задумайтесь о последствиях. Может так сложиться, что слегка скучный для Скорпионов брак окажется той самой вещью, которую будет очень больно терять.

Стрелец

У Стрельцов наблюдается полная идиллия в личной жизни. Ближайшие три осенних месяца вы будете наслаждаться гармонией и счастьем, удовлетворяя любые желания. Звезды рекомендуют Стрельцам совместные путешествия и приключения с близким человеком, которые внесут в пару новые эмоции и свежие ощущения. Благоприятным периодом для подобных поездок станет октябрь.

Козерог

Во второй половине осени Козерогов ожидает непростой период, связанный с возникшими недоразумениями в семье. Вероятны трудности и недоразумения со второй половинкой. Большую роль в достижении партнерского благополучия сыграют дети, которые станут главным связующим звеном. Они не только помогут осознать важные ценности, но и станут главной мотивацией для дальнейшей работы над собой.

Водолей

В первой половине осени Водолеи будут удивлены искреннему желанию партнера исправить свои ошибки. Сентябрь и октябрь пройдет для вас очень легко и приятно, поскольку близкий человек, наконец, пересмотрит прежние приоритеты. Как итог, к концу сезона Водолеи почувствуют себя гораздо счастливее, чем раньше, и даже займутся активным личностным ростом благодаря позитивной энергии, исходящей из семьи.

Рыбы

Осенний сезон может нести Рыбам двойственный смысл. С одной стороны, из-за возникших проблем в паре повышается риск разойтись по разным сторонам, с другой − накопившееся напряжение может вылиться в глобальный разговор и стать началом движения в правильную сторону. Все зависит только от желания Рыб и их партнера сохранить отношения.

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