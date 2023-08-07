Море, лыжи и горы: гороскоп путешествий на осень 2023 года для всех знаков зодиака - где повезет

Овен

В сентябре вы почувствуете прилив энергии, и вам понравится быть на открытом воздухе как можно больше. Катание на лыжах, походы, поездки на роликах и на велосипеде позволят вам почувствовать радость жизни. В качестве направлений для путешествий звезды рекомендуют вам рассмотреть места, которые предлагают разнообразные способы физической активности, например горнолыжный курорт или курорт у моря с дайвингом и серфингом.

Тельцы

Ваша самая большая радость этой осенью – побыть в тишине наедине с природой, остановиться и вдохнуть цветов. Вы любите проводить время в безмятежности и комфорте. Длинные, неторопливые прогулки по территории исторического парка или средневекового европейского замка могут помочь вам привести мысли в порядок. Живописные места в Европе, отели со СПА-зонами или даже санатории в тихих и солнечных местах принесут вам необходимый покой... особенно если в меню представлены блюда для гурманов!

Близнецы

Путешествия, которые обеспечивают вам достаточную интеллектуальную стимуляцию – это то, что вам нужно в сентябре. Увлекательные экскурсии по древним руинам, историческим памятникам или европейским столицам, а так же – музеи, музеи, музеи. И не забудьте взять с собой пару интересных книг и загрузить несколько фильмов – наполняйте свой внутренний мир новыми эстетическими впечатлениями и свежими знаниями!

Рак

Старый город у воды - идеальное место для отдыха для такого романтика, как вы. Венеция, Петербург, Александрия – пожалуй, лучшие варианты для вас. Предварительно обязательно выясните, где в вашем пункте назначения находятся лучшие рестораны - вам будет гораздо легче и приятней оценить незнакомые окрестности, когда у вас полный желудок. Рекомендуем планировать свою поездку в полнолуние, когда вы особенно предприимчивы.

Лев

Вы, Львы, нуждаетесь в отдыхе, наполненном роскошью, новыми знакомствами, и светским обществом. Если позволяет бюджет, то вы сможете провести лучший отпуск в своей жизни в Вегасе, Лос-Анджелесе или Монако. Либо вы можете порадовать ребенка внутри себя – отправляйтесь в Дисней Ленд, а еще лучше – на сафари!

Дева

Вы из тех людей, которые любят четко планировать каждый этап своего путешествия. Организованный тур по экзотическим местам может быть для вас глотком свежего воздуха. Возьмите местного гида, который знает все лучшие места для шопинга, питания и отдыха. Вы испытываете незабываемые ощущения от повседневных обычаев другой культуры. Экзотические страны, такие как Индия, Египет или Перу, могут предложить вам именно такой отдых.

Весы

Весы, бездельничать весь день у бассейна – не ваш вариант. Вы хотите, чтобы путешествие приносило вам новые впечатления, знакомства и пищу для ума. Живой и динамичный город с богатой культурой, такой как Рио, Париж или Лондон, - это то, что вам нужно. После того, как вы с удовольствием пройдетесь по музеям и магазинам, вы вернетесь в отель и наступит самая прекрасная часть вашего путешествия – вы будете собираться к вечернему выходу. Да, не отказывайте себе в ночной жизни – вам сейчас это необходимо.

Скорпион

Вы хотите по-настоящему уйти от повседневной рутины и работы, поэтому звезды рекомендуют вам отключить российский телефон и не проверять рабочую почту. Самый идеальный вариант для вас – тихое и безмятежное место на берегу моря, где вас никто и ничто не побеспокоит. Лучший способ этого добиться – арендовать небольшую виллу или номер в тихом маленьком отеле с бассейном, чтобы никакие другие туристы не смогли нарушить ваш покой.

Стрелец

Чужие страны всегда вас манили. Желание все увидеть и попробовать делает из вас самых страстных путешественников. Перспектива пребывания в странах Третьего мира не смущает вас, ведь вы воспринимаете это все как часть приключения, в отличие от представителей других знаков Зодиака. Так что рискните и отправляйтесь в какое-нибудь не совсем туристическое, но увлекательное место, либо подумайте об аренде внедорожника и отправляйтесь, например, в Йеллоустонский парк или Гранд-Каньон.

Козерог

Прочь от цивилизации! Никакой Европы и Америки, поездка на горнолыжный курорт, либо наоборот – малоподвижный отдых у бассейна поможет очистить ваш разум и облегчить ваши тревоги. Так же звезды рекомендуют вам посетить места, которые вызывают у вас ностальгию, например – где вы были в детстве или когда-то давно с кем-то особенным. В таких местах вы сможете встретить большую удачу.

Водолей

Вам нужно что-то увлекательное. Поездка на лодке по Амазонке, поход по тропическому лесу, посещение Галапагосских островов – авантюра, способная принести вам массу приятных эмоций. Если вам нужно оставаться ближе к дому, в России тоже есть огромное количество живописных мест, куда вы можете съездить и почувствовать себя в сердце дикой природы.

Рыбы

Рыбы, вам нужен отдых, который будет поспособствует вашему духовному росту, для этого нужна тишина и опытные наставники. Медитация, духовные практики и самоанализ. Безусловно, Индия с ее духовными центрами может стать отправной точной вашего духовного путешествия. Пребывание в колонии художников также может быть чрезвычайно полезным для вас. Вам необходимо взглянуть на вещи под другим углом.

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