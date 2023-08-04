Каким знакам зодиака пора поставить точку в отношениях - будущего нет

Рак

Раки очень эмоциональны и восприимчивы. Они стремятся к отношениям, но, к сожалению, этого не всегда получается достичь. Раки часто попадают в отношения, которые не приносят им счастья и удовлетворения. Они склонны терпеть и игнорировать унижения и недостатки партнера в надежде, что все изменится со временем. Однако, если эти отношения продолжают причинять боль и разочарование, то пора поставить точку.

Стрелец

Для Стрельца отношения должны быть вдохновляющими и энергичными, если этого нет, то нет и смысла продолжать их. Расставание принесет новые возможности, а во время приключений – вы встретите свою любовь. Однако, помните, что страсть в отношениях со временем затухает. Новая любовь поначалу пьянит голову, но с похмелья болит голова, поэтому во время приключений не наделайте глупостей.

Водолей

Свободолюбивый Водолей устал от обязанностей, упреков и быта. В последнее время он чувствует себя непонятным, не чувствует поддержки и тепла. Все говорит о том, что отношения изжили себя и пора отправиться на поиски новых.

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