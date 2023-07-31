Откроет дверь в новый мир: знак зодиака, жизнь которого в августе перевернется — отпустите прошлое, предрекает Тамара Глоба

Известная точностью своих прогнозов астролог Тамара Глоба рассказала, каким выдастся последний летний месяц для представителей разных знаков зодиака.
Одному из них Тамара Глоба предсказала приятные перемены во всех сферах жизни. Дверь в новый для себя мир откроют Стрельцы.
Жизнь Стрельцов в августе перевернется при условии, что они смогут отпустить прошлое.
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Стрельцы проведут август в активном расставании с прошлым. У одиноких Стрельцов в середине месяца возможно знакомство, которое перерастет в крепкие отношения.
Стрельцам рекомендуется больше отдыхать и проводить время на природе. Не стоит активно заниматься карьерой и финансовыми проектами — можно прогореть.
По материалам maguri.ru