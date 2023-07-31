Откроет дверь в новый мир: знак зодиака, жизнь которого в августе перевернется — отпустите прошлое, предрекает Тамара Глоба

Известная точностью своих прогнозов астролог Тамара Глоба рассказала, каким выдастся последний летний месяц для представителей разных знаков зодиака.

Одному из них Тамара Глоба предсказала приятные перемены во всех сферах жизни. Дверь в новый для себя мир откроют Стрельцы.

Жизнь Стрельцов в августе перевернется при условии, что они смогут отпустить прошлое.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».