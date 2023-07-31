Затяжная светлая полоса: Тамара Глоба назвала знак зодиака, который станет фаворитом августа — финансы, карьера, свершения

Одиноких Рыб ждут новые знакомства. Все будет складываться отлично в профессиональной деятельности, стабилизируется материальное положение.

Тамара Глоба советует рожденным под знаком Рыб не препятствовать переменам и использовать полученный шанс для того, чтобы попробовать то, что давно хотелось, но не получалось.

По материалам maguri.ru