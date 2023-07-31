Затяжная светлая полоса: Тамара Глоба назвала знак зодиака, который станет фаворитом августа — финансы, карьера, свершения

Жизнерадостная девушка. Фото: Global Look Press

Известный астролог Тамара Глоба назвала главного счастливчика последнего месяца лета.

Астролог Тамара Глоба сделала прогноз на август. Судя по расположению небесных светил, настоящим фаворитом последнего летнего месяца станут люди, появившиеся на свет в конце зимы — начале весны.

Рожденным под знаком Рыбы обещаны приятные перемены и наступление затяжной белой полосы.

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Одиноких Рыб ждут новые знакомства. Все будет складываться отлично в профессиональной деятельности, стабилизируется материальное положение.

Тамара Глоба советует рожденным под знаком Рыб не препятствовать переменам и использовать полученный шанс для того, чтобы попробовать то, что давно хотелось, но не получалось.

По материалам maguri.ru

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