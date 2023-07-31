Затяжная светлая полоса: Тамара Глоба назвала знак зодиака, который станет фаворитом августа — финансы, карьера, свершения

Астролог Тамара Глоба сделала прогноз на август. Судя по расположению небесных светил, настоящим фаворитом последнего летнего месяца станут люди, появившиеся на свет в конце зимы — начале весны.
Рожденным под знаком Рыбы обещаны приятные перемены и наступление затяжной белой полосы.
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Одиноких Рыб ждут новые знакомства. Все будет складываться отлично в профессиональной деятельности, стабилизируется материальное положение.
Тамара Глоба советует рожденным под знаком Рыб не препятствовать переменам и использовать полученный шанс для того, чтобы попробовать то, что давно хотелось, но не получалось.
По материалам maguri.ru