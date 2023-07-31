Знак, который откроет портал для заработка с 1 августа — деньги льются рекой

Астролог Людмила Митрохина поделилась прогнозом на август, назвав знак зодиака, который откроет портал к богатству. Им будет везти там, где речь заходит о деньгах, карьере и финансовой стабильности.

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Раки — это тот знак зодиака, который откроет множество возможностей для заработка с 1 августа. Причем вдвойне приятно то, что доход в основном будет пассивным.

Им не придется впахивать и днем, и ночью для того, чтобы заработать нужные средства. Проекты будут приносить этому знаку зодиака не только деньги, но и удовольствие.

Звезды советуют им не бояться брать на себя лишнюю ответственность. Рожденные под этим созвездием могут справиться с любой задачей, им все по плечу.

По материалам 7days