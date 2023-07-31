Ринется в бой и получит все деньги мира: знак, который сорвет джекпот в августе — ушлый проныра

Астролог Людмила Митрохина назвала знак зодиака, который сорвет денежный куш в августе. Этот счастливчик сделает все, что от него зависит, чтобы добиться высот там, где другие потерпели фиаско.

В августе в центре внимания у Тельцов окажутся карьера и заработки. Этот знак зодиака почувствует прилив сил и неимоверное желание изменить свою жизнь к лучшему.

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Рожденные под этим созвездием решили, что этот месяц станет их последним шансом на безбедную жизнь. Полнолуние окажет Тельцам свою протекцию и позволит добиться высот, несмотря на то что в их жизни будет еще немало взлетов. Однако пропускать такой шанс им не стоит.

По материалам 7days