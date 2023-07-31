Тамара Глоба в своем YouTube-канале поделилась прогнозом на август, назвав знаки зодиака, которые могут оказаться в беде. Им стоит прислушаться к своему шестому чувству.

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Овнов ждет успех в карьерном плане, что принесет им денежные бонусы. А вот коммуникация с окружающими их людьми может не строиться. Звезды советуют им проявить терпимость и не ссориться с близкими. А также экономить сбережения.

Львы могут стать жертвами обмана и обольщения. Все это принесет рожденным под этим знаком зодиака разочарование. Поэтому звезды советуют им обходить стороной сомнительные знакомства.

Девам как никогда важно беречь свое имущество и следить за тем, что происходит у них за спиной. Есть риск потерять то, что им удалось накопить: они могут лишиться денег.

Скорпионам в августе нужно беречь детей и свое финансовое положение. Не пропускайте важных вещей в работе в середине месяца. В начале августа проявите внимание на дорогах.