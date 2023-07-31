Будет неоднозначным: Тамара Глоба рассказала, что уготовлено в августе зимним представителям астрологического дома

Козерогам звезды советуют не зацикливаться на проблемах посторонних людей. Возможно получение наследства или выигрыш в лотерею.

Самый неоднозначный конец лета выдастся у Водолеев. Им обещано сразу и затишье, и успех. Месяц пройдет в копании в себе и других. Гармония и энергия вернутся к Водолеям в конце августа.

В жизни Рыб наступает затяжная светлая полоса, их ждут приятные перемены.

По материалам maguri.ru