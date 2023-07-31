Будет неоднозначным: Тамара Глоба рассказала, что уготовлено в августе зимним представителям астрологического дома

Известный астролог Тамара Глоба, прогнозы которой оправдываются в девяноста процентах случаев, рассказала, каким будет последний летний месяц для представителей разных знаков зодиака.
Что касается тех, кто родился зимой, то их ждет очень неоднозначный период. Это Козерог, Водолей и Рыбы.
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Козерогам звезды советуют не зацикливаться на проблемах посторонних людей. Возможно получение наследства или выигрыш в лотерею.
Самый неоднозначный конец лета выдастся у Водолеев. Им обещано сразу и затишье, и успех. Месяц пройдет в копании в себе и других. Гармония и энергия вернутся к Водолеям в конце августа.
В жизни Рыб наступает затяжная светлая полоса, их ждут приятные перемены.
По материалам maguri.ru