Два короля фортуны, которые сорвут денежный куш в августе: идет разворот на 180° — Глоба

Тамара Глоба в своем YouTube-канале поделилась прогнозом на август, назвав двух баловней судьбы, которые сорвут денежный куш, озолотившись благодаря своей интуиции. Вселенная подарит им шанс поправить свое материальное состояние.

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Овны будут трудиться весь месяц — много и интенсивно. Этот знак зодиака активно строит свое дело, доводя его до совершенства. Во многом такая упертость в работе принесет Овнам небывалый материальный успех. Деньги будут приходить стабильно. К тому же август для рожденных под этим созвездием — это время любви, признания, флирта и новых полезных знакомств.

«Будьте очень внимательны к происходящему вокруг, постарайтесь не ссориться с близкими. В начале августа не тратьте накопленные средства», — заверила Глоба.

Раки уделят внимание обучению и пополнению багажа знаний. Новые знакомства, встречи могут изменить их планы. Звезды советуют им уделить внимание жилищным вопросам и дому. Август — это время возможностей, которые касаются и заработков. Раки будут активно зарабатывать нужные им средства.