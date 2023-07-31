Что должны сделать Скорпионы, Стрельцы, Козероги, Водолеи и Рыбы до 15 августа — перерождение

Астролог Людмила Митрохина поделилась прогнозом, который затронет первую половину месяца с 1 по 15 августа. Только некоторым знакам зодиака в этот период удастся достичь успеха — но есть условие для их процветания.

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Скорпионы ощутят в себе силы и желания сделать этот мир лучше. Звезды советуют им гнать от себя подобные утопические мысли. Иначе Скорпионы рискуют наделать ошибки. Последствия своих поступков они будут разгребать еще долго, выгораживая своего внутреннего героя.

Стрельцы получат шанс повысить свою квалификацию. Август станет благоприятным периодом для обучения в разных сферах. Только звезды советуют им более серьезно подходить к выбору наставников. Лучше всего обучаться у профессионалов, чем искать книги по саморазвитию, это пустая трата времени и сил.