Что должны сделать Скорпионы, Стрельцы, Козероги, Водолеи и Рыбы до 15 августа — перерождение

Астролог Людмила Митрохина поделилась прогнозом, который затронет первую половину месяца с 1 по 15 августа. Только некоторым знакам зодиака в этот период удастся достичь успеха — но есть условие для их процветания.
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Скорпионы ощутят в себе силы и желания сделать этот мир лучше. Звезды советуют им гнать от себя подобные утопические мысли. Иначе Скорпионы рискуют наделать ошибки. Последствия своих поступков они будут разгребать еще долго, выгораживая своего внутреннего героя.
Стрельцы получат шанс повысить свою квалификацию. Август станет благоприятным периодом для обучения в разных сферах. Только звезды советуют им более серьезно подходить к выбору наставников. Лучше всего обучаться у профессионалов, чем искать книги по саморазвитию, это пустая трата времени и сил.
Козероги могут столкнуться с проблемами в личных отношениях. Для того, чтобы не ссориться со второй половинкой, нужно быть честным с самим собой. Звезды советуют им идти на уступки дома и на работе с коллегами и подчиненными.
Водолеи ощутят, что им недостает независимости. Поэтому представители этого знака решат уволиться с работы и шагнуть навстречу к приключениям. Такая встряска им не повредит, но действовать так решительно они могут только в том случае, если их силы чем-то подкреплены.
У Рыб начинается все самое интересное. Они осознают свои скрытые способности. Вселенная даст им шанс проявить себя с самой лучшей стороны. Отсюда и карьерный, и финансовый рост, и толпы поклонников, и рост авторитета. Этот знак зодиака на высоте.
По материалам 7days