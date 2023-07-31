С 1 по 15 августа! Решающее условие для счастья Львов, Весов и Дев — разворот на 180°

Астролог Людмила Митрохина назвала знаки зодиака, который с 1 по 15 августа могут рассчитывать на поддержку небесных светил. Им нужно выполнить решающее условие для того, чтобы этот период стал счастливым.
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Первая половина августа станет для Львов высокодуховным периодом. Этот знак зодиака захочет разобраться в себе и своих самых сокровенных желаниях. Многие задумаются над тем, что они могли бы заняться благотворительностью. В целом август станет для Львов хорошим временем для личностного роста.
А вот Девы, наоборот, почувствуют упадок сил. В последнее время представители этого знака работали на износ. Первые дни августа им лучше посвятить отдыху: творчеству, прогулкам, созерцанию прекрасного. Это время нужно провести с близкими на природе, в комфортной атмосфере.
Весы столкнутся с проблемами в личной жизни. Ретроградная Венера будет влияет на рожденных под этим созвездием как никогда. Весы откажутся от компромиссов, что может привести к разрыву со второй половинкой. Если представители знака поймут, что одиночество в их случае неизбежно, то и драматизировать им тут же перехочется.
По материалам 7days