С 1 по 15 августа! Решающее условие для счастья Львов, Весов и Дев — разворот на 180°

Астролог Людмила Митрохина назвала знаки зодиака, который с 1 по 15 августа могут рассчитывать на поддержку небесных светил. Им нужно выполнить решающее условие для того, чтобы этот период стал счастливым.

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Первая половина августа станет для Львов высокодуховным периодом. Этот знак зодиака захочет разобраться в себе и своих самых сокровенных желаниях. Многие задумаются над тем, что они могли бы заняться благотворительностью. В целом август станет для Львов хорошим временем для личностного роста.