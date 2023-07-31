Называем знак, который точно увидит богатство: этот год будет для него поворотным

Козероги известны практичностью и умением устанавливать жизненные и финансовые цели. В этом году они сделают все наилучшим образом и придут к своей мечте фаворитами.

Они изрядно потрудятся и получат великолепный результат с хорошей денежной отдачей. Кроме того, им потворствуют звезды, подсказывая правильные финансовые дороги.

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Козероги смогут не только разбогатеть, но и сделать роскошную инвестицию в свое беззаботное будущее.

Источник: rsute.ru.