Что обязательно должны сделать Овны, Тельцы, Близнецы и Раки до 15 августа — иначе, быть беде

Астролог Людмила Митрохина в свежем прогнозе дала совет некоторым знакам зодиака, подсказав, что они должны сделать до 15 августа. Это станет определяющим условием для их счастья.
Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».
В начале августа Овнов сотрясут перемены. Перед этим знаком зодиака стоит главная задача — им нельзя поддаваться стрессу и эмоциям. Звезды советуют им держать себя в руках и не впадать в панику. Только самообладание поможет им выбрать правильный путь для дальнейшего развития.
Влияние ретроградной Венеры заставит Тельцов потратить больше, чем они планировали. Поэтому в первой половине августа этому знаку зодиака стоит воздержаться от импульсивных покупок. Могут возникнуть проблемы с финансами, и не только. Тельцам не стоит бояться просить помощи и совета.
Близнецы каждое Полнолуние чувствуют себя максимально неуверенно. Звезды советуют им не позволять окружающим запугивать их и тянуть на свою темную сторону. От того, как поведут себя Близнецы с 1 по 15 августа будет зависеть их удача и везение на ближайшие полгода.
Лунная активность окажет негативное влияние на Раков. Их буквально преследуют конфликты. Раки могут обижаться, выходить из себя, терять самоконтроль. Им стоит менее критично относится к себе и не замечать то, что говорят у них за спиной.
По материалам 7days