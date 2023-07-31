Что обязательно должны сделать Овны, Тельцы, Близнецы и Раки до 15 августа — иначе, быть беде

Астролог Людмила Митрохина в свежем прогнозе дала совет некоторым знакам зодиака, подсказав, что они должны сделать до 15 августа. Это станет определяющим условием для их счастья.

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В начале августа Овнов сотрясут перемены. Перед этим знаком зодиака стоит главная задача — им нельзя поддаваться стрессу и эмоциям. Звезды советуют им держать себя в руках и не впадать в панику. Только самообладание поможет им выбрать правильный путь для дальнейшего развития.

Влияние ретроградной Венеры заставит Тельцов потратить больше, чем они планировали. Поэтому в первой половине августа этому знаку зодиака стоит воздержаться от импульсивных покупок. Могут возникнуть проблемы с финансами, и не только. Тельцам не стоит бояться просить помощи и совета.