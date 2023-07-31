Знаки страсти: какую миссию должны выполнить в августе Близнецы, Рак и Девы, чтобы встретить любовь всей жизни — предзнаменование Тамары Глобы

Август для Близнецов пройдет под знаком страсти. На горизонте могут появиться люди из прошлого, которые принесут не только эмоциональную, но и финансовую пользу. В августе Близнецы узнают тайну, она не даст покоя, пока они не разберутся в ней до конца.

Рак в августе будет пользоваться вниманием противоположного пола, а самые активные смогут добиться изменений в личной жизни. Принимайте решения смелее, в последний месяц лета вы добьетесь целей.

Девам обещано появление в жизни человека из прошлого, который перевернет их устоявшийся мир. Не исключена встреча и судьбоносное знакомство, которое в финале года продолжится созданием счастливого брака.

По материалам maguri.ru