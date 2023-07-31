Знаки страсти: какую миссию должны выполнить в августе Близнецы, Рак и Девы, чтобы встретить любовь всей жизни — предзнаменование Тамары Глобы

Астролог Тамара Глоба, прогнозы которой сбываются в девяноста процентах случаев, рассказала, что ждет в августе представителей разных знаков зодиака.
Есть все шансы, что у рожденных под знаком Близнецов, Рака и Девы наладятся личные отношения, а возможно, состоится судьбоносная встреча с любовью всей жизни. Только нужно суметь рассмотреть ее, а для этого — выполнить некую миссию.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Август для Близнецов пройдет под знаком страсти. На горизонте могут появиться люди из прошлого, которые принесут не только эмоциональную, но и финансовую пользу. В августе Близнецы узнают тайну, она не даст покоя, пока они не разберутся в ней до конца.
Рак в августе будет пользоваться вниманием противоположного пола, а самые активные смогут добиться изменений в личной жизни. Принимайте решения смелее, в последний месяц лета вы добьетесь целей.
Девам обещано появление в жизни человека из прошлого, который перевернет их устоявшийся мир. Не исключена встреча и судьбоносное знакомство, которое в финале года продолжится созданием счастливого брака.
По материалам maguri.ru