Осенью будет счастье: Володина предрекла одному знаку зодиака эпохальный поворот на 180 градусов

Астролог Василиса Володина уверена, что у Овнов осенью будет нереально счастливое время, так как в августе они сделают все для этого. Этих людей ждет эпохальный поворот на 180 градусов — многие ценности они переосмыслят.

«Постарайтесь не растранжирить удачу и внезапно свалившиеся деньги. Сейте щедро, чтобы осенью пожинать», — предупредила она.