Осенью будет счастье: Володина предрекла одному знаку зодиака эпохальный поворот на 180 градусов

Астролог Василиса Володина уверена, что у Овнов осенью будет нереально счастливое время, так как в августе они сделают все для этого. Этих людей ждет эпохальный поворот на 180 градусов — многие ценности они переосмыслят.
«Постарайтесь не растранжирить удачу и внезапно свалившиеся деньги. Сейте щедро, чтобы осенью пожинать», — предупредила она.
Во второй половине августа у некоторых Овнов появится растерянность. Но Володина заявила, что надо верить в свои силы, и все будет хорошо.
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