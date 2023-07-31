На какой знак внезапно выльется водопад из денег: как раз нужно

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Но не спешите все тратить. Если деньги были для вас свалившимися с неба, вы их не зарабатывали потом и кровью, отдайте часть на благотворительность.

Так вы задобрите высшие силы и откроете путь к процветанию.

Источник: rsute.ru