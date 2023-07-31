На какой знак внезапно выльется водопад из денег: как раз нужно

Деньги. Фото: Global Look Press

Эти люди сами обалдеют от такого счастья.

Близнецам карты Таро прогнозируют поступление неожиданных денежных средств. Они как раз будут кстати, ведь представители данного знака зодиака сейчас задумались, где взять средства. Вселенная услышала вас и сделала подарок!

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Но не спешите все тратить. Если деньги были для вас свалившимися с неба, вы их не зарабатывали потом и кровью, отдайте часть на благотворительность.

Так вы задобрите высшие силы и откроете путь к процветанию.

Источник: rsute.ru

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