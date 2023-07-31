Тот, кто обидел вас — вернется: Володина советует одному знаку выслушать предателя

Астролог Василиса Володина сообщила людям, рожденным под знаком Девы, что к ним придет человек, который некогда их сильно обидел.
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Она советует не отталкивать эту личность и дать ей шанс выговориться. По итогам данной беседы Девы уже должны сделать вывод – общаться им дальше или нет.
Также Володина предупредила, что в отношениях со второй половинкой нужны изменения. Возможно, любимый человек ждет, что вы обретете некие новые качества.
Источник: rsute.ru