Глоба — стал известен фаворит Вселенной: на пути предначертаны миллионы

Стрельцы — это те люди, которые смогут владеть миллионами, если очень захотят. Как рассказала астролог Тамара Глоба, в настоящий момент они вступили в счастливую фазу своей жизни.

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Вселенная им благоприятствует и продвигает вверх по карьерной лестнице. Стрельцы полны сил и идей, а потому способны свернуть горы и решиться на сильные проекты, которые могут принести большой доход.

Вероятны деловые встречи, которые обещают неплохую прибыль. Также будет успех в личной жизни.

Источник: rsute.ru