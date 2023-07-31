Разгул стихий, Полнолуние, сумятица среди людей: что принесет первая неделя августа, сообщил Глоба

Первая неделя августа - неделя концентрации на личности, внимания к вопросам обеспечения и сбора плодов деятельности. Сейчас рациональное берет верх над эмоциональным, отчего выстраиваются лучшие стратегии.

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Самое время пожинать плоды и почивать на лаврах от результатов труда. Также это большая ответственность. И не все соратники будут рядом – даже самые верные отойдут на второй план. Так что пути реализации надо искать в одиночестве.

В обществе грядет период сумятицы. И верить на слово чему-то мнению не надо, во мнениях также следует быть аккуратнее. Поскольку сказанное запомнится надолго, а скандалы будут иметь далеко идущие последствия.

1 августа грядет Полнолуние, чувствительным натурам лучше затаиться и переждать это время. Также не утихнет стихия – ее разгул продолжится.