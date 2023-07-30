Знакомство и крепкий брак в конце года: Тамара Глоба указала на знак зодиака, которого ждут позитивные перемены в августе

Известный астролог Тамара Глоба сделала прогноз на последний месяц лета. Судя по расположению небесных светил, август окажется судьбоносным для рожденных под знаком Девы.
У одиноких Дев высоки шансы встретить в августе свою любовь и создать крепкий брак в конце этого года.
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В целом же, звезды обещают Девам, что в августе они будут почивать на лаврах. Нужно уделить внимание родным и постараться не брать кредитов, что обеспечит стабильное будущее.
По материалам maguri.ru