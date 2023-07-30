Знакомство и крепкий брак в конце года: Тамара Глоба указала на знак зодиака, которого ждут позитивные перемены в августе

Известный астролог Тамара Глоба сделала прогноз на последний месяц лета. Судя по расположению небесных светил, август окажется судьбоносным для рожденных под знаком Девы.

У одиноких Дев высоки шансы встретить в августе свою любовь и создать крепкий брак в конце этого года.

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